Певице Ларисе Долиной снова отказали в праве вернуть квартиру. Суд отправился на совещание о выселении артистки из проданного Полине Лурье жилья, сообщил корреспондент 360.ru.
Договор купли-продажи признали действительным.
Прокурор в заключение заявил, что ответчики должны освободить квартиру. Также решится вопрос о снятии дочки Долиной с регистрационного учета.
Адвокат Полины Лурье потребовала удовлетворить исковые требования и выселить певицу из квартиры. Она отметила, что семья артистки не останется без жилья — у нее и ее дочери есть другие объекты недвижимости.