Певице Ларисе Долиной снова отказали в праве вернуть квартиру. Суд отправился на совещание о выселении артистки из проданного Полине Лурье жилья, сообщил корреспондент 360.ru.

Договор купли-продажи признали действительным.

Прокурор в заключение заявил, что ответчики должны освободить квартиру. Также решится вопрос о снятии дочки Долиной с регистрационного учета.

Адвокат Полины Лурье потребовала удовлетворить исковые требования и выселить певицу из квартиры. Она отметила, что семья артистки не останется без жилья — у нее и ее дочери есть другие объекты недвижимости.

Сама Долина собирается покинуть квартиру после новогодних праздников — до 10 января, заявила ее сторона защиты.