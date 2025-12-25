Адвокат Лурье потребовала удовлетворить иск и выселить Долину из квартиры

Адвокат Полины Лурье потребовала удовлетворить исковые требования и выселить певицу Ларису Долину, которая до сих пор живет в проданной квартире. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

«Лурье состояла в браке с 2015 год. Было двое детей. Развелись, понадобилось жилье. Она вынуждена проживать в квартире мужа», — отметила защита.

Она добавила, что Долина не останется без жилья — у нее есть другие квартиры. У ее дочери есть недвижимость в Подмосковье.

По словам адвоката Долиной, артистка собирается покинуть проданную квартиру после новогодних праздников, до 10 января. Сделать это раньше якобы не получается.