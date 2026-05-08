Убившая родственников внучка экс-мэра Самары попала на видео при покупке бензопилы

Магазин, где внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова покупала бензопилу для убийства своих бабушки и дедушки, попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 31-летняя Екатерина Тархова вместе с двумя сообщниками с ноября 2024 по январь 2025 года отравляла пожилых супругов. Тела жертв злоумышленники заморозили азотом, расчленили и разбросали мешки с останками по мусорным контейнерам.

«В последующем члены организованной группы похитили имущество погибших, включая предметы одежды и ювелирные украшения. Кроме того, с использованием поддельных официальных документов с банковских счетов были похищены денежные средства, начисляемые в качестве дивидендов», — пояснили в ведомстве.

Общая стоимость похищенного и уничтоженного превысила три миллиона рублей. Вместе с Тарховой обвинение предъявили 79-летней Таисии Киселевой — ей инкриминируют кражу автомобиля погибшей.