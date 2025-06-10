Сухова заподозрили в насилии над дочерью

СК проверит обвинения в адрес многоженца Сухова о насилии над дочерью

Дочь скандально известного многоженца Ивана Сухова обвинила его в сексуальном насилии. Проверкой этих заявлений занимается Следственный комитет по Владимирской области, доклад затем поступит в центральный аппарат СК России, сообщила пресс-служба ведомства.

Молодая девушка рассказала о предполагаемых преступлениях отца в эфире телеканала. По ее словам, впервые Сухов совершил насилие, когда ей едва исполнилось 14 лет.

Она также предположила, что подобное могло происходить и в отношении других дочерей в семье. Пока уголовное дело в отношении Сухова власти не возбуждали, не поступало на мужчину и заявлений в полицию.

Кроме того, мужчина после выхода телепередачи уверял, что все обвинения дочь выдумала. Его юрист заявил, что Сухов намерен сам прийти в Следственный комитет для процессуальных действий.

Иван Сухов считается самым известным многоженцем в России. Он живет с несколькими женщинами, мужчина успел завести 30 детей. В стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой Сухов высказывал спорные тезисы о традиционных семьях.