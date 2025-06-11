Сухов дал первый комментарий после исповеди дочери

Многоженец Сухов после исповеди дочери заявил, что у него все хорошо

Многоженец Иван Сухов, дочь которого обвинила его в сексуальных домогательствах, дал первый комментарий после шокирующего эфира. В беседе с 360.ru он рассказал, что знает о скандальном интервью.

«Да, видел», — отметил он.

Многоженец отметил, что пока у него нет никаких проблем.

«С божьей помощью, все хорошо», — подчеркнул он.

Также Сухов пообещал позже подробно ответить на все вопросы.

Ранее его дочь Анна в эфире передачи «Пусть говорят» рассказала, что в 14 лет отец принудил ее к сексуальному контакту. После еще одного подобного случая девушка сбежала. Она допустила, что Сухов мог домогаться и до других дочерей.

После выхода шоу многоженец опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что Анна все выдумала. Его юрист подтвердил, что Сухов сам планирует явиться в Следственный комитет для процессуальных действий.