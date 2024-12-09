Для подрыва внедорожника в Донецке использовали 100-200 граммов взрывчатки

Shot: во внедорожнике в Донецке сдетонировала самодельная бомба

Внедорожник Toyota Land Cruiser в центре Донецка подорвали с помощью заложенного под водительское сиденье СВУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мощность взрывного устройства составила около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка сдетонировала, когда мужчина и женщина сели в машину. По данным канала, семья приобрела внедорожник три месяца назад. По факту подрыва СК возбудил уголовное дело.

Пострадавших доставили в больницу, мужчине оторвало ногу.

Сотрудники полиции и ФСБ осматривают место ЧП и разыскивают возможных причастных к подрыву авто. Следственный комитет опубликовал видеозапись с внедорожником.

Ранее машина взорвалась на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. В результате ЧП пострадавший потерял обе ноги и умер еще до приезда скорой.