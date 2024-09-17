«Для меня его нет». Добровинский отреагировал на дело Эльмана Пашаева

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал данные об уголовное деле против Эльмана Пашаева. В Сети появились информация, что экс-юрист якобы обрабатывал бизнесмена Алексея Блиновского по «схеме дела Ефремова». В беседе с 360.ru специалист заявил, что не понимает связи между двумя этими делами.

Ранее Telegram-канала Shot сообщил, что Пашаев намеренно долго «обрабатывал» бизнесмена Алексея Блиновского по схеме «дела Ефремова». Экс-адвокат заранее понимал, что никакого успешного решения вопроса не будет, но получил многомиллионный задаток за работу.

«Я не знаю, при чем здесь дело Ефремова? Где я, а где Пашаев? Это совершенно отдаленные вещи от меня, абсолютно. Не хочу вообще близко подходить ни к теме, ни к человеку, ни к его судьбе. <…> Я действующий адвокат, и я этого человека видел несколько раз на заседаниях суда. Мое мнение о нем сложилось с первого раза. Оно не изменилось. Я не хочу вообще обсуждать этого человека. Для меня его нет», — подчеркнул Добровинский.

Пашаева задержали 17 сентября в Москве. Против экс-адвокате возбудили уголовное дело о мошенничестве. Он обещал освободить Блиновского и его жену Елену от уголовной ответственности за крупное денежное вознаграждение.