Дядя редактора Ura.ru пообещал помочь следствию

Бывшего начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 города Екатеринбурга Андрея Карпова обвинили в получении взятки от редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Он заключил досудебное соглашение и обязался раскрыть информацию о своем племяннике, сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

«Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке. Карпов заключил соглашение, признал вину и дал обязательства изобличить Аллаярова. Карпов выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщил о способе совершения преступления, в ходе двух очных ставок подтвердил свои показания», — пояснила гособвинитель.

Судья Татьяна Орлова сказала фигуранту, что, заключив досудебное соглашение, он лишает себя права обжаловать приговор.

На заседании представитель гособвинения сообщила, что Аллаярову начали передавать сводки в апреле 2024 года. Делалось это нерегулярно.

«Я выполнил безусловно (условия досудебного соглашения — прим. ред.)», — сказал Карпов суду.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года Аллаяров давал Карпову взятки на сумму 120 тысяч рублей за незаконное получение сводок. Деньги передавали как лично, так и через банковские карты бывшего полицейского и его семьи.

В издании Ura.ru уточнили, что под взятками подразумеваются переводы Аллаярова своим близким родственникам — бабушке и тете.

Аллаяров, не признающий вину, сидит в СИЗО. Карпов, заключивший досудебное соглашение, находится под домашним арестом.

На предыдущих заседаниях главный редактор Ura.ru Диана Козлова заявила суду, что издание никогда не покупало и не будет покупать информацию. Карпов, в свою очередь, признался, что передавал сводки Аллаярову, и раскаялся в своих действиях.

Суд продлил содержание под стражей Аллаярову до 13 апреля 2026 года.