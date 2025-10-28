Свердловский редактор URA.RU Аллаяров отверг обвинения в даче взятки своему дяде

Свердловский редактор URA.RU Денис Аллаяров отверг обвинения в даче взятки своему дяде, экс-руководителю угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову. На состоявшемся заседании суда Аллаяров заявил, что не передавал родственнику никаких денег и настаивает на своей невиновности.

Аллаяров подчеркнул, что готов подробно изложить свою версию событий в дальнейшем. Следующее заседание запланировано на 1 ноября.

На текущем заседании, в отличие от предыдущего, когда Аллаярову продлили меру пресечения на шесть месяцев, журналистов не впустили в зал заседаний, предоставив им отдельное помещение с видеосвязью.