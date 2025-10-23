Главреду свердловской редакции Ura.ru продлили арест по делу о взятке

Суд продлил содержание под стражей главному редактору уральской редакции Ura.ru Денису Аллаярову по делу о взятке до 13 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным следствия, Аллаяров, задержанный в июне, передал своему дяде Андрею Карпову, начальнику отдела уголовного розыска, 120 тысяч рублей за ежедневные суточные оперативные сводки екатеринбургской полиции.

Само агентство в официальном заявлении сообщило, что Карпов оговорил племянника, чтобы облегчить свою участь по другому обвинению, а происходящее журналисты расценивают как давление на средства массовой информации.

В сентябре главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову перевели под домашний арест по делу о взятке трем сотрудникам полиции.