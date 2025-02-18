Диверсантам близнецам Мельниковым вынесли приговор
Суд приговорил Матвея, Тимофея Мельникова и Юрия Михеева к тюремному заключению
Фигурантам уголовного дела о попытке совершить диверсию на территории воинской части в Дмитровской округе Московской области вынесли приговор. Подробности — в материале 360.ru.
Приговор вынесен
Дело рассматривали во втором Западном окружном суде в Москве. Подсудимые — братья Матвей и Тимофей Мельниковы, а также их подельник Юрий Михеев. Мельниковы до происшествия были студентами Дмитровского филиала МГТУ имени Баумана, их приятель на момент совершения преступления был несовершеннолетним.
Всех трех фигурантов обвиняли в попытке совершить диверсию на территории воинской части, дислоцированной в Дмитровском районе. Обвинение выдвинули по трем статьям: «Госизмена», «Участие в деятельности террористической организации — легион „Свобода России“*» и «Приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору».
Суд назначил Матвею Мельникову 19 лет колонии, Тимофею Мельникову — 20 лет, Юрию Михееву — семь лет. Первые три года осужденные проведут в тюрьме.
Суть дела
В 2023 году Матвей Мельников в одном из Telegram-каналов связался с представителем украинской террористической организацией и выразил желание вступить в нее. Молодой человек заявил, что готов собирать и передавать информацию.
Матвей получил от куратора задание проникнуть на территорию воинской части, сфотографировать технику, а потом поджечь машины связи. Все это нужно было снять на видео. На «дело» Матвей взял брата Тимофея и друга Юрия.
Злоумышленники отправили куратору фотографии с геометками и скрины спутниковых карт с расположением интересующих противника объектов.
Всех троих задержали при попытке поджечь технику 10 ноября 2023 года. Обвиняемые признали вину.