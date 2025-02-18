Диверсантам близнецам Мельниковым вынесли приговор

Фигурантам уголовного дела о попытке совершить диверсию на территории воинской части в Дмитровской округе Московской области вынесли приговор. Подробности — в материале 360.ru.

Приговор вынесен

Дело рассматривали во втором Западном окружном суде в Москве. Подсудимые — братья Матвей и Тимофей Мельниковы, а также их подельник Юрий Михеев. Мельниковы до происшествия были студентами Дмитровского филиала МГТУ имени Баумана, их приятель на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Всех трех фигурантов обвиняли в попытке совершить диверсию на территории воинской части, дислоцированной в Дмитровском районе. Обвинение выдвинули по трем статьям: «Госизмена», «Участие в деятельности террористической организации — легион „Свобода России“*» и «Приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору».

Суд назначил Матвею Мельникову 19 лет колонии, Тимофею Мельникову — 20 лет, Юрию Михееву — семь лет. Первые три года осужденные проведут в тюрьме.