Обвиняемые в попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину

Все фигуранты уголовного дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье признали свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Понятно, в чем обвиняют. Вину признаю», — сказал Матвей Мельников в зале второго Западного окружного военного суда.

Аналогичным образом высказался его брат Тимофей и их приятель Юрий Михеев. По версии следствия, все трое пытались устроить диверсию. На момент совершения преступления обвиняемым уже исполнилось по 18 лет.

Братьям Мельниковым также вменили госизмену и участие в запрещенной на территории России террористической организации «Легион „Свобода России“», боевики которой принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее еще один житель Подмосковья Артем Чернов признался в организации четырех диверсий в России при кураторстве спецслужб Украины в 2023 году. Мужчина хотел заработать на этом 10 тысяч рублей.