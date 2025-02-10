Директора уральского вуза задержали за сбор денег с подчиненного

Директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным пресс-службы управления ФСБ по Челябинской области, руководитель вуза вымогал часть зарплаты у своего подчиненного.

По данным ведомства, с сентября 2020 года по май 2024 года пострадавший передал своему начальнику около 600 тысяч рублей.

На основании собранных ФСБ данных криминалисты регионального СК завели уголовное дело о превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности.

По данным ведомства, часть зарплаты директору вуза передавал заведующий одной из кафедр Института. Силовики выяснили, что руководитель пригрозил своему подчиненному неблагоприятными последствиями за отказ в передаче денег.

В рамках расследования криминалисты приступили к сбору доказательств и установлению других противоправных действий задержанного директора вуза.

В конце ноября прошлого года московские полицейские задержали бывшего проректора одного из вузов столицы по подозрению в хищении денег.

Криминалисты установили, что руководитель вуза заключила фиктивные контракты с подконтрольными фирмами для работы над программами по изучению русского языка. Но всю работу выполнили сотрудники вуза.

Причиненный ущерб следователи оценили в более чем один миллион рублей.