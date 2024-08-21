В Москве задержали преподавателя РУДН

Baza: преподавателя РУДН заподозрили в организации незаконной миграции

Anton Kavashkin/Russian Look
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо задержали по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Преподавателя подозревают в организации фиктивных браков иностранцев за деньги. Нигерийцы якобы платили за «брак» с россиянками от 60 до 150 тысяч рублей.

По данным издания, правоохранителям известно об 11 подобных случаях. В рамках разбирательства также оказались задержаны три гражданина России и один гражданин Нигерии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», рассказал источник Baza.

Позже РИА «Новости» в вузе сообщили, что задержание преподавателя не связано с его работой в университете.

Ранее полиция задержала ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова. Его подозревают в получении взятки.

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