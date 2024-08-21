В Москве задержали преподавателя РУДН

Старшего преподавателя РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо задержали по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Преподавателя подозревают в организации фиктивных браков иностранцев за деньги. Нигерийцы якобы платили за «брак» с россиянками от 60 до 150 тысяч рублей.

По данным издания, правоохранителям известно об 11 подобных случаях. В рамках разбирательства также оказались задержаны три гражданина России и один гражданин Нигерии. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», рассказал источник Baza.

Позже РИА «Новости» в вузе сообщили, что задержание преподавателя не связано с его работой в университете.

Ранее полиция задержала ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова. Его подозревают в получении взятки.