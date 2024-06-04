Мужчина надругался над школьницей на детской площадке в Ленобласти

Фото: Freepik

Житель Ленинградской области надругался над 12-летней школьницей на детской площадке. Преступление он совершил 1 июня — в День защиты детей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в поселке Мыза-Ивановка.

«Вечером 1 июня неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на детской площадке», — сообщил собеседник телеканала.

По данным журналистов, в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — 35-летнего местного жителя. Против него возбудили уголовное дело. Суд определит подозреваемому меру пресечения.

Ранее в Челябинской области вынесли приговор мужчине, совратившему двух малолетних детей своей сожительницы. Педофила отправили в колонию строгого режима на 16 лет.

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