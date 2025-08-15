Директора НИИ задержали в Казани за мошенничество и коррупцию

Сотрудники ФСБ задержали в Казани директора акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых» за превышение должностных полномочий и мошенничество. Об этом сообщили в управлении ведомства по Татарстану.

По данным следствия, руководитель компании заключил с подконтрольными организациями фиктивные договоры на анализ месторождений полезных ископаемых, однако фактически его не проводил, а деньги — более 11 миллионов рублей — обналичил и присвоил себе.

Возбуждено уголовное дело. Имя задержанного не сообщается.

Компания входит в состав Росгеологии. Среди ее направлений деятельности — научно-методическое обеспечение и сопровождение геологоразведочных работ по неметаллическим ископаемым, а также экспертные оценки и прогнозы в этой отрасли.

