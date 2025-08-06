Два уголовных дела завели на экс-ректора ПсковГУ

Правоохранители возбудили два уголовных дела против бывшего ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. Об этом сообщил источник ТАСС .

Сейчас Ильина находится под арестом по делу о мошенничестве. Новые производства в отношении экс-ректора начали из-за превышения должностных полномочий.

«В частности, она присвоила бюджетные средства вуза на сумму, превышающую 15 миллионов рублей. По ее указаниям проводилось начисление повышенных премий сотрудникам ПсковГУ, которые возвращали ей часть этих средств», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по новым эпизодам Ильина получила от сотрудников почти два миллиона рублей.

В апреле стало известно, что экс-ректор ПсковГУ часто бывала в Москве, где купила две квартиры общей площадью более 100 «квадратов» за 40 миллионов рублей. Для сокрытия доходов один из объектов Ильина оформила на мать-пенсионерку.