Постояльцы подмосковного отеля пожаловались на отравление едой со шведского стола

Отдыхавшие в парк-отеле городского округа Солнечногорск постояльцы пожаловались на массовое отравление продуктами со шведского стола. По данным подмосковного главка СК , всего с конца августа — начала сентября таких случаев было несколько.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты уже выехали на место для осмотра и допроса руководства отеля, а также потерпевших.

Подмосковная прокуратура уточнила, что одной из отдыхавших в парк-отеле Солнечногорске девушек после отравления понадобилась госпитализация. Сотрудники ведомства совместно с представителями Роспотребнадзора взяли пробы продуктов для проведения исследования.

Солнечногорская городская прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств отравления постояльцев. По ее итогам сотрудники примут меры реагирования.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило, что нашло кишечную палочку и сальмонелл в готовой еде, которую продавали на избирательных участках города в Единый день голосования. В ведомстве напомнили, что некачественной едой отравились 24 человека, среди которых — сотрудники полиции и избирательных комиссий.