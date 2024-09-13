Сегодня 19:05 После отеля 5 дней под капельницей. Что известно о массовом отравлении в «Солнечном» Подруга отравившихся в отеле «Солнечный» заявила, что там не было врача 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Популярный подмосковный парк-отель «Солнечный» проверят следователи, сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Причина — массовое отравление людей. Одной из пострадавших после отъезда оттуда пришлось провести пять дней в больнице. Подруга девушки в беседе с 360.ru отметила, что на территории комплекса не было медпункта, отсутствовал врач, а на ресепшене им предложили два вида таблеток и градусник. На этом помощь и забота кончились.

Возможных причин может быть три «Я поехала туда в компании двух своих подруг [в конце августа], они обе отравились. Мне повезло, но наш отдых все равно был испорчен, Мы только потратили свои нервы», — рассказала девушка. По ее словам, возможных причин отравления могло быть три. Первая — это еда, которую подавали на шведском столе. В отеле действует система «Все включено», и, по сути, источником могло быть что угодно.

«Вот мы приехали вечером, поужинали первый раз, ели примерно одно и то же. И на следующее утро первая подруга пожаловалась на боль в животе, на интоксикацию. Целый день боролась с этим, — пояснила собеседница 360.ru. — Ее постоянно рвало, у нее была диарея, температура под 39 градусов. А под вечер вторая подруга тоже с температурой слегла».

Также девушка не исключила, что причиной мог быть и безлимитный алкоголь, который там разливают из бочки, как из кулера. На эту мысль ее навел тот факт, что она не пила его и не отравилась в отличие от подруг. Третье предположение связано с бассейном, состояние которого, по ее оценке, оставляло желать лучшего.

«Спа-комплекс там действительно классный, но очень давно, видимо, не убирались, потому что в бассейне была какая-то грязь, — возмутилась она. — Когда все это произошло, мы сходили на ресепшен, чтобы узнать, есть ли какой-то медпункт, куда можно обратиться, но там его нет. Абсолютно никакого».

Там нет ни одного врача. Есть только какие-то таблетки на ресепшене — парацетамол, что-то еще от отравления и градусник. И это все, чем нам смогли помочь. Дальше никто даже не интересовался нашим здоровьем. подруга пострадавших

Пять дней в больнице после «отдыха» Позже девушки решили посмотреть отзывы на отель в Сети и обнаружили, что некоторые пользователи тоже столкнулись с той же проблемой.

«И отзывы каждый день добавляются. Отзывы от людей, которые тоже отравились примерно в то же время. Симптомы те же, кто-то даже вызывал скорую, я этого не видела, но люди писали об этом. Мы после случившегося особо не выходили из номера, поэтому не смогли столкнуться с теми, кто тоже пострадал», — добавила собеседница 360.ru.

Фото: Телеканал «360»

Сил у подруг после отравления хватало на то, чтобы дойти до столовой и постараться хоть что-то съесть. Возможно, если бы в отеле была точка, где оказывают медпомощь, они могли бы встретить других отравившихся там. Но таких кабинетов в комплексе, как несколько раз подчеркнула девушка, нет. «[После отравления] мы в отель не обращались. Одна подруга прямо оттуда в день выезда на такси поехала на госпитализацию. Ее положили в инфекционную больницу. Она там провела пять дней. Ей кололи антибиотики, капали. По анализам — это какая-то неуточненная инфекция. Вроде не ротовирус, но какая-то кишечная инфекция неуточненная», — уточнила она

Фото: Телеканал «360»

Девушка подчеркнула, что теперь им хочется предать ситуацию огласке, а вот с отелем связываться желания нет совсем. Не хочется слушать какие-то формальности в ответ, заключила подруга пострадавших.

Точное число пострадавших уточнит СК В подмосковном ГСУ СК 13 сентября заявили о возбуждении уголовного дела после массового отравления людей в отеле в Солнечногорске. Речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ведомстве обратили внимание на появившуюся в Сети информацию о пострадавших, которые отдыхали в «Солнечном» в конце августа — начале сентября. «Как следует из публикации, причиной отравления людей явились некачественные продукты шведского стола отеля. В ближайшее время следователями и криминалистами будет проведен осмотр места», — подчеркнули в пресс-службе. Также специалисты допросят руководство отеля и потерпевших. Их точное количество пока уточняется. Помимо этого, в обстоятельствах случившегося будет разбираться региональная прокуратура. «В настоящее время представителями Роспотребнадзора отобраны необходимые пробы для проведения исследования», — отметили в надзорном ведомстве. О ЧП с отравлением в «Солнечном» также сообщал Telegram-канал Shot. По его информации, пострадавших в отеле может быть несколько десятков: в конце лета и начале сентября на территорию комплекса регулярно приезжали скорые.