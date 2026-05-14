Директор спортклуба в Ростовской области стал фигурантом дела о растрате

Директор спортивного клуба в Таганроге стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате более четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, руководитель автономной некоммерческой организации создал еще одну структуру. Следствие считает, что он переводил средства заводского спортклуба в пользу этой организации под видом пожертвований.

Кроме того, как утверждают в ФСБ, мужчина использовал деньги спортклуба для покупок личного характера. Предварительный ущерб оценили более чем в четыре миллиона рублей.

На основании материалов регионального управления ФСБ в отношении директора возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

