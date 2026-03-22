В Салехарде управляющая ломбардом и ее сообщник присвоили более 2,6 миллиона рублей

В Салехарде управляющая ломбардом и ее соучастник подозреваются в незаконном присвоении средств. С апреля по май 2025 года они выдавали займы под залог бижутерии, выдавая ее за ювелирные изделия. Ущерб ломбарду составил 2,6 миллиона рублей, сообщил сайт URA.RU .

По предварительным данным окружной прокуратуры, управляющая оформила сорок займов наличными и двадцать фиктивных платежных поручений на имя своего пособника. Тот передавал ей бижутерию, которая не представляла ценности, выдавая ее за изделия из драгоценных металлов. Полученные деньги злоумышленники присваивали себе.

Соучастник управляющей, помимо этого, обманул и ее саму. Он завладел ее паспортными данными и без ее ведома оформил семь микрозаймов на общую сумму 112 тысяч рублей.

Суд признал управляющую ломбардом виновной в растрате в особо крупном размере. Женщина начнет отбывать четырехлетний срок в колонии общего режима после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Соучастнику назначили условное наказание с трехлетним испытательным периодом и обязали компенсировать весь нанесенный ущерб учреждению. Суд постановил удовлетворить гражданский иск пострадавшей стороны на сумму один миллион 197 тысяч 621 рубль.