Директор смоленского баскетбольного клуба сядет в тюрьму за призывы вступить в ряды ВСУ

Директора одного из баскетбольных клубов в Смоленской области осудили на два года за призывы воевать на стороне украинской армии. Об этом smolensk-i.ru сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
«Будучи противником специальной военной операции, мужчина в интернете призывал российских военных сложить оружие и вступить в террористические вооруженные формирования», — заявили в ведомстве.
Задержанным оказался 46-летний уроженец Украины. Помимо призывов вступить в ряды ВСУ, мужчина компрометировал боеспособность российской армии.
Второй Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима.
Ранее жительница Херсонской области получила девять лет колонии за государственную измену и шпионаж. Она предоставляла украинским спецслужбам данные о российской армии.
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