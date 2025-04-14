Директор смоленского баскетбольного клуба сядет в тюрьму за призывы вступить в ряды ВСУ

Украинца в Смоленской области посадили на два года за призывы вступить в ряды ВС

Директора одного из баскетбольных клубов в Смоленской области осудили на два года за призывы воевать на стороне украинской армии. Об этом smolensk-i.ru сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Будучи противником специальной военной операции, мужчина в интернете призывал российских военных сложить оружие и вступить в террористические вооруженные формирования», — заявили в ведомстве.

Задержанным оказался 46-летний уроженец Украины. Помимо призывов вступить в ряды ВСУ, мужчина компрометировал боеспособность российской армии.

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима.

Ранее жительница Херсонской области получила девять лет колонии за государственную измену и шпионаж. Она предоставляла украинским спецслужбам данные о российской армии.