«Директор никак не реагирует»: избитого в школе Уфы школьника долго травили

Тетя избитого в школе Уфы второклассника заявила о травле ребенка

В Уфе ученик второго класса получил сотрясение мозга после того, как его избил одноклассник. Как рассказала 360.ru тетя пострадавшего ребенка, мальчика постоянно травили, но директор учебного заведения не обращал на это внимания.

По ее словам, племянника избили 3 февраля около 15:00. Сейчас мальчик находится в больнице.

«Директор никак не реагирует на ситуацию, разговаривает на повышенных тонах с нами, пользуясь своим положением», — заявила родственница.

В пресс-службе республиканского главка СК уточнили, что у пострадавшего в конфликте ребенка врачи диагностировали сотрясение головного мозга, гематому и ссадины на лице.

Криминалисты завели уголовное дело о халатности. Сейчас мальчик находится на стационарном лечении в городской больнице.

