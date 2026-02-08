Подростки в Лыткарино совершили грабеж с применением насилия

9 ноября 2025 года группа подростков незаконно проникла в дом 51-летнего мужчины. Они применили к нему насилие и похитили мобильный телефон и 27 тысяч рублей.

Днем ранее подростки избили другого мужчину, зафиксировав происходящее на камеру мобильного телефона.

По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия). Ход и результаты расследования взяла под контроль прокуратура города Лыткарино.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения.