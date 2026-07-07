Девушка по вызову убедила москвича инвестировать в сельское хозяйство и исчезла

В Москве мужчина лишился почти одного миллиона рублей, вложив их в стартап по выращиванию земляники, который предложила ему девушка по вызову. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ .

Москвич планировал провести вечер с девушкой, но вместо оказания услуг та убедила его инвестировать в сельское хозяйство. Она пообещала, что вложение в участок с земляникой принесет крупную прибыль.

Мужчина согласился и начал перечислять средства. Сначала он перевел 200 тысяч рублей, затем сделал еще несколько платежей по 40 тысяч.

Дополнительно 120 тысяч рублей начинающий инвестор отправил поставщику посадочного материала. Однако, когда общая сумма вложений достигла почти миллиона рублей, девушка перестала выходить на связь.

Потерпевшему пришлось обратиться в полицию.

Ранее мошенники запугали москвича и выманили у него более миллиона рублей. Сработала хитрая схема с вымышленным уголовным делом.