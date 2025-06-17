Жительница Башкирии избила младенца в коляске и попала на видео

Женщина душила и избивала своего ребенка, лежавшего в коляске у двери магазина в Башкирии. Кадры избиения появились в распоряжении 360.ru.

По данным источника, женщина с младенцем пришла в один из продуктовых магазинов Благовещенска. Местная жительница оставила ребенка одного и отправилась за покупками.

Вернувшись через 10 минут, начала трясти, хватать за горло и душить его. На записи с видеокамер видно, как спустя некоторое время к ним подошел мальчик, который пытался остановить женщину и защитить младенца, но она продолжала издеваться над ним.

Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина в разговоре с UFA1.RU рассказала, что ЧП произошло около полутора недель назад. У матери, избившей ребенка, шестеро детей от года до 14 лет. Женщина проходила лечение от алкоголизма, а ее муж недавно вернулся с СВО. Семью курируют органы опеки.

Полиция начала проверку. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета заявили, что возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением. Ход расследования проконтролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.