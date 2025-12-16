«Детей выносили в окно»: как ученики школы в Горках-2 спасались от нападавшего

Дети в Горках-2 бежали домой из школы через окно и без курток

Нападавший в школе в Горках-2 рвался в один из классов, а в это время дети спасались через окно. Об этом рассказала 360.ru бабушка одной из школьниц.

«Она рассказала, что детей выносили в окно. Голая прибежала домой, пришла без одежды, без всего — дети не успевали даже одежду взять», — отметила она.

Нападение произошло около девяти утра. Ученик девятого класса пришел в школу с ножом, распылил газ из баллончика в охранника, ранил его и зарезал четвероклассника. Вскоре после этого его задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, нападавший признал вину.

По данным собеседников 360.ru, девятиклассник хорошо учился и со стороны казался тихим и неспособным на такое злодейство.