Детали подлодки «Варшавянка» пытались продать за границу

ФСБ задержала в Петербурге пытавшегося продать детали для ремонта подлодок

В Санкт-Петербурге оперативники ФСБ и транспортной полиции задержали россиянина, пытавшегося передать иностранцу детали для ремонта двигателей подводных лодок проекта «Варшавянка». Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ по городу и Ленобласти.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики выявили и пресекли попытку перемещения оборудования за границу.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконный экспорт из Российской Федерации», подозреваемого отправили под стражу. Максимальная санкция по статье — до 12 лет лишения свободы. Правоохранители проводят дальнейший комплекс следственных действий в рамках расследования.

Ранее бывшего менеджера Луховицкого авиазавода приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу о хищении комплектующих для истребителей МиГ-29 с вывозом на Украину.