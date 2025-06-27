Депутата заксобрания Петербурга задержали по делу о взятках на 14,7 млн рублей

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту, главу Колпинского района Юлию Логвиненко и главу муниципального образования Колпино Дмитрия Кохно задержали в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По версии следствия, чиновники получили взятку в размере не менее 14 724 000 рублей. В СК возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
Всех фигурантов задержали. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета рассказали, что осенью 2024 года главы районной и местной администраций Колпинского района Юлия Логвиненко и Дмитрий Кохно требовали взятки в размере 15% всех средств, поступающих на счета компании, проводившей работы по благоустройству. Через посредника генеральный директор фирмы передал им не менее 9,2 миллиона рублей.
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