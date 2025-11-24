Депутат Вороновский сложил мандат после возбуждения уголовного дела

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский сдал мандат после того, как против него возбудили дело о получении взятки. Об этом сообщил РБК .

Палата парламента единогласно проголосовала за лишение его неприкосновенности после того, как с этим требованием обратился генпрокурор Александр Гуцан.

По данным следствия, Вороновский в 2019–2020 годах, будучи замгубернатора Краснодарского края, брал взятки у директора компании «Дагомысское дорожное ремонтно-строительство». В общей сложности бизнесмен передал чиновнику имущество на сумму не менее 25 миллионов рублей.

В Госдуму его избрали в 2021 году, он работал в комитете по транспорту.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил отправлять взяточников в штрафбаты, чтобы они искупали вину перед Родиной, а не отсиживались в тылу.