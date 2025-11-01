Генпрокуратура потребовала лишить депутата ГД Вороновского неприкосновенности

Генпрокурор Александр Гуцан направил в Госдуму обращение с требованием лишить неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Госдума направила необходимые документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Одновременно с этим дано поручение об ознакомлении всех депутатов с поступившим представлением», — добавили в пресс-службе.

Вороновский состоит в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он являлся главой департамента транспорта Краснодарского края и министром транспорта и дорожного хозяйства в регионе. Мандат в Госдуму чиновник получил в 2021 году.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять у экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского 77 объектов недвижимости на сумму 1,6 миллиарда рублей. Следствие попросило суд обратить в доход государства активы бывшего градоначальника, его родственников и других причастных лиц.