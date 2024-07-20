Дело завели в Удмуртии после ДТП с участием двух автобусов с семью пострадавшими

В Удмуртии завели уголовное дело после аварии с участием двух пассажирских автобусов в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственого комитета по региону.

ЧП произошло ранее в субботу на улице Удмуртской в Ижевске. В результате столкновения одного из автобусов со световой опорой травмы получили семь пассажиров, пять из которых доставили в больницу. После он столкнулся с другим автобусом, который двигался в попутном направлении.

Следователи ведут производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования уголовного дела СК выполнит комплекс следственных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего.

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