Дело завели в Удмуртии после ДТП с участием двух автобусов с семью пострадавшими

СК завел уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирских автобусов

Фото: РИА «Новости»

В Удмуртии завели уголовное дело после аварии с участием двух пассажирских автобусов в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственого комитета по региону.

ЧП произошло ранее в субботу на улице Удмуртской в Ижевске. В результате столкновения одного из автобусов со световой опорой травмы получили семь пассажиров, пять из которых доставили в больницу. После он столкнулся с другим автобусом, который двигался в попутном направлении.

Следователи ведут производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования уголовного дела СК выполнит комплекс следственных действий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее три человека пострадали и двое погибли в ДТП на трассе М-2 в Подольске с участием легковушки и «Газели».

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