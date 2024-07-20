Два пассажирских автобуса столкнулись в Ижевске, есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в Ижевске при столкновении двух автобусов

В результате столкновения двух автобусов в Ижевске пострадали шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла рано утром 20 июля на Удмуртской улице. Водитель МАЗ 1984 года рождения наехал на опору линий электропередачи и столкнулся с еще одним автобусом под управлением мужчины 1979 года рождения, который двигался в попутном направлении.

В больницу с травмами отвезли шестерых пассажиров из автобуса виновника аварии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Днем ранее в Саратове произошло тройное ДТП, в которое попали троллейбус, грузовой автомобиль и легковушка. Всего в аварии пострадали 11 человек.

Кроме того, три человека пострадали и двое погибли в аварии с участием легковушки и «Газели» на трассе М-2 в Подольске.