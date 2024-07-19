Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе М-2 в Подольске

ГУ МВД Московской области
Фото: ГУ МВД Московской области/Telegram

Водитель грузовой «Газели» наехал на стоявший на обочине из-за поломки легковой Ford на трассе М-2 «Крым» в Подольске. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла на 39-м километре трассы. Жертвами стали два человека. Пострадали трое. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, заключили в ведомстве.

В районе ДТП скопилась огромная пробка. Видео с места аварии ранее появилось в распоряжении 360.ru.

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