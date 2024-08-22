Дело возбудили после смерти мужчины из-за похмельной капельницы в Казани

Shot: в Казани возбудили дело после смерти мужчины из-за капельницы от похмелья

Фото: Unsplash

В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины после капельницы от похмелья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Косметолог Эндже Сиагатова, которая поставила капельницу, позиционирует себя как «топового косметолога» и говорит, что лечит людей от зависимостей и проводит плазмотерапию. После скандала с гибелью клиента она заявила, что умерший Виталий и его жена — якобы бывшие наркоманы. Сиагатова также заверила, что семья погибшего вымогает у нее 200 тысяч рублей за анализы.

В шприце от капельницы погибшего Виталия обнаружили остатки раствора с нейролептиками и сильными транквилизаторами, которые наркологи назначают после длительного запоя.

«По факту смерти возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написали авторы материала.

О смерти Виталия накануне рассказала его супруга Регина. По ее словам, пара не страдала от зависимостей и обратилась к косметологу, чтобы укрепить здоровье. После капельницы супругам стало плохо, их рвало кровью. Муж Регины скончался в больнице.

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