Дело возбудили после смерти мужчины из-за похмельной капельницы в Казани

В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины после капельницы от похмелья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Косметолог Эндже Сиагатова, которая поставила капельницу, позиционирует себя как «топового косметолога» и говорит, что лечит людей от зависимостей и проводит плазмотерапию. После скандала с гибелью клиента она заявила, что умерший Виталий и его жена — якобы бывшие наркоманы. Сиагатова также заверила, что семья погибшего вымогает у нее 200 тысяч рублей за анализы.

В шприце от капельницы погибшего Виталия обнаружили остатки раствора с нейролептиками и сильными транквилизаторами, которые наркологи назначают после длительного запоя.

«По факту смерти возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написали авторы материала.

О смерти Виталия накануне рассказала его супруга Регина. По ее словам, пара не страдала от зависимостей и обратилась к косметологу, чтобы укрепить здоровье. После капельницы супругам стало плохо, их рвало кровью. Муж Регины скончался в больнице.