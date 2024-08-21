«Что ты будешь колоть?» Косметолога из Казани обвинили в смерти мужчины

Житель Казани умер после капельницы, которую ему поставила косметолог. Специалист назвала введенный в кровь раствор «витаминами», но на деле он оказался опасным средством против похмелья. Подробно об этом 360.ru рассказала жена погибшего Регина.

Супружеская чета обратилась к косметологу, чтобы укрепить здоровье — женщина хотела убрать отеки после родов, а мужчина согласился пройти полезную процедуру за компанию с женой. Девушка-специалист приехала в дом к семье и поставила клиентам капельницы. После этого супругам стало плохо, их начало тошнить кровью. Мужчину госпитализировали, он скончался в больнице.

«Там по экспертизе уже видно, то, что она колола противоалкогольный [раствор], чтобы убрать концентрацию алкоголя в крови. Для чего, если человек полгода уже даже бутылку пива не пил?» — отметила жена покойного.

Она подчеркнула, что косметолог перед процедурой не спрашивала клиентов ни про аллергии, ни про хронические заболевания.

«А я так вообще после родов. И у нас даже в переписках сохранилось, что я у нее спрашиваю: „Что ты будешь колоть?“. Она говорит: „Виталию — витамины“», — добавила жительница Казани.

По ее словам, специалист пообещала вколоть мужчине витамины, а женщине — средство от отеков. Пострадавшая объяснила, что на деле косметолог вводила семейной паре одно и то же лекарство.

«[Косметолог] даже скинула, какой у меня результат будет. Что у меня почки быстрее заработают после родов», — объяснила супруга умершего.

Ранее из-за ошибки косметолога умер пакистанский актер Талат Хуссейн. После косметических процедур у него началась тяжелая кожная аллергия.