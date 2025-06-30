В Кремле выразили сожаление из-за решений Азербайджана по России

В Кремле сожалеют о демарше азербайджанских властей и решениях, принятых в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

«Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей», — добавил Песков.

Он также подчеркнул, что происходящее относится к компетенции правоохранительных органов и не может быть поводом для подобной реакции. Официальный представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Азербайджаном.

Накануне в Баку отменили все мероприятия, организованные российскими структурами. Причиной стали массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в рамках расследований уголовных дел прошлых лет. Предположительно, счет задержанным идет на десятки человек.