Дело о взрыве на АЗС в Дагестане взял под контроль центральный главк СК

Центральный аппарат Следственного комитета России взял под свой контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва на автозаправочной станции в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты проведут ряд назначенных следователями судебных экспертиз, которые установят причины возгорания, а также степень тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим, и обстоятельства смерти погибших.

Правоохранители задержали и допросили фактического владельца автозаправочной станции Марата Джанхуватова. В ближайшее время в отношении него изберут меру пресечения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Взрыв на автозаправке в пригороде Махачкалы произошел вечером 27 сентября. По последней информации, жертвами стали 13 человек, среди них двое детей. Власти Дагестана выплатят компенсации пострадавшим и родным погибших.