Дело о смертельном избиении пенсионера в Москве взяла на контроль прокуратура
Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти 76-летнего пенсионера, который скончался после избиения во дворе дома по Ленинградскому проспекту в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Правоохранители установили, что 48-летний москвич во время в конфликта повалил пожилого мужчину на землю и нанес ему несколько ударов.
«Установление всех обстоятельств, а также принятие процессуального по данному факту на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.
По предварительной информации, нападавший был в нетрезвом состоянии. Ему не понравилось, что пенсионер кормил бездомных кошек. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, но врачам оставалось только зафиксировать смерть потерпевшего.
Пожилой мужчина мог скончаться из-за остановки сердца. Напавшего на него жителя Москвы отпустили, поскольку пока нет доказательств связи приступа с избиением.