Дело о смертельном избиении пенсионера в Москве взяла на контроль прокуратура

Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти 76-летнего пенсионера, который скончался после избиения во дворе дома по Ленинградскому проспекту в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители установили, что 48-летний москвич во время в конфликта повалил пожилого мужчину на землю и нанес ему несколько ударов.

«Установление всех обстоятельств, а также принятие процессуального по данному факту на контроле в Савеловской межрайонной прокуратуре», — подчеркнули в ведомстве.

По предварительной информации, нападавший был в нетрезвом состоянии. Ему не понравилось, что пенсионер кормил бездомных кошек. Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, но врачам оставалось только зафиксировать смерть потерпевшего.

Пожилой мужчина мог скончаться из-за остановки сердца. Напавшего на него жителя Москвы отпустили, поскольку пока нет доказательств связи приступа с избиением.