Дело о пропаже спортсменки в Каспийске передали в Москву

«Дело передано в Главное следственное управление», — рассказал источник РЕН ТВ.

Анна Цомартова занималась тайским боксом, она пропала в феврале после соревнований в Каспийске, когда проиграла впервые за 10 лет. Девушку отследили по камерам — выяснилось, что она вышла из отеля и отправилась в сторону моря. После этого ее никто не видел. Тренер Цомартовой Верди Тариев заявил, что она «словно сквозь землю провалилась». В сентябре как две капли воды похожую на спортсменку девушку заметили в ОАЭ. По словам матери пропавшей, ее дочь могли похитить и вывезти за границу, чтобы выдать замуж.