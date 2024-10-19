Дело о пропаже спортсменки в Каспийске передали в Москву

Главное следственное управление СК России получило дело о пропаже в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой, сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, родителей 22-летней девушки вызовут для беседы с правоохранителями в Москву.
«Дело передано в Главное следственное управление», — рассказал источник РЕН ТВ.
Анна Цомартова занималась тайским боксом, она пропала в феврале после соревнований в Каспийске, когда проиграла впервые за 10 лет. Девушку отследили по камерам — выяснилось, что она вышла из отеля и отправилась в сторону моря. После этого ее никто не видел. Тренер Цомартовой Верди Тариев заявил, что она «словно сквозь землю провалилась». В сентябре как две капли воды похожую на спортсменку девушку заметили в ОАЭ. По словам матери пропавшей, ее дочь могли похитить и вывезти за границу, чтобы выдать замуж.
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