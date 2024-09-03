Появилась зацепка. Стало известно, где может находиться таинственно пропавшая ростовчанка

Аif.ru: пропавшая студентка из Ростова-на-Дону может находиться в Дубае

В деле таинственно исчезнувшей студентки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой появилась зацепка. Похожую на нее девушку видели в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил сайт Аif.ru .

Цомартова пропала в феврале 2024 года. Она участвовала в соревнованиях по тайскому боксу и потерпела поражение. После этого девушка отправилась на прогулку по берегу Каспийского моря и пропала. Местность осмотрели с вертолета, но спортсменку не нашли.

Мать молодой россиянки считает, что ее дочь могли вывезти за рубеж, чтобы завербовать или выдать замуж.

«Нам женщина сообщила, что видела в метро Дубая очень похожую на Анну девушку. Она ее позвала по имени и спросила: „Анна, это ты?“» — поделилась родственница.

Девушка действительно оказалась русскоговорящей, но ответила, что женщина обозналась. Затем она покинула вагон. Ее сфотографировали со спины. Мама пропавшей отметила, что девушка на снимке похожа на ее дочь — та носит такую же косу.

В июле в Самаре пропала 10-летняя девочка. Она ушла из дома и не вернулась. Поисками занялись полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт».