Дело о халатности возбудили после убийства шестилетнего мальчика в Балашихе

После убийства шестилетнего ребенка его матерью в Балашихе возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

«По результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК России», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что ответственные лица не ограничили подозреваемую в родительских правах, когда выяснилось, что женщине диагностировали заболевание. Также у нее были установлены случаи противоправного поведения в отношении ребенка.

На допросе мать подтвердила признательные показания. Она детально рассказала, как убила сына. Ей предъявили обвинение в убийстве шестилетнего ребенка.