Матери расчлененного в Балашихе мальчика предъявили обвинения

Жительнице Балашихи предъявили обвинения в убийстве ее шестилетнего сына. Об этом утром 18 ноября сообщили в региональном СКР.

«На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об ее аресте», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления.

Бабушка погибшего ребенка ранее рассказала, что у внука была инвалидность — он не мог ходить. У мальчика есть старшая сестра. Девочке девять лет. Она ходит в одну из школ в Балашихе. Пожилая женщина отметила, что внучка не любила мать, потому что та гораздо больше беспокоилась о своих кошках, чем о ней или брате.