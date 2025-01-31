Дело о гибели женщины в Подольске отправили в суд

В Подольске прокуратура направила в суд уголовное дело против 37-летнего мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного ведомства.

По версии следствия, 21 ноября 2024 года один из металлических павильонов для курения на территории промышленного парка «Гривно» опрокинулся на находившуюся рядом работницу маркетплейса. От полученных травм 22-летняя девушка погибла на месте.

Правоохранители установили, что на обвиняемого возложили обязанности обязанность перенести и закрепить металлические павильоны. Конструкцию переместили на парковку с помощью крана-манипулятора, но мужчина опоры так и не зафиксировали, что привело к гибели человека.