Дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате рассмотрит Мосгорсуд

Дело обвиняемого в растрате бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова передали в Московский городской суд для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

На передаче дела из Хамовнического суда в Мосгорсуд настаивала прокуратура. Ведомство отмечало, что в материалах имеется документ, который может быть секретным.

Именно поэтому дело необходимо рассматривать в закрытом режиме. Ходатайство удовлетворили.

Тимура Иванова посадили в СИЗО весной 2024 года. Его обвинили в нескольких преступлениях. По версии следствия, экс-заминистра обороны получил взятку в размере около миллиарда рублей.

Также бывшего чиновника обвинили в растрате более чем 200 миллионов рублей при продаже паромов для Керченской переправы.

Ранее стало известно, что по делу Иванова арестовали катер и 23 автомобиля. В правоохранительных органах заявили, что обвиняемый переоформлял имущество на родителей, бывшую и нынешнюю жен.