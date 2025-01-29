Дело экс-замминистра обороны Иванова попросили рассмотреть в закрытом режиме

Дело обвиняемого в растрате Тимура Иванова могут продолжить рассматривать в закрытом режиме из-за особых документов. С такой просьбой к суду обратился прокурор, сообщил РИА «Новости» адвокат бывшего заместителя министра обороны Мурад Мусаев.

«Прокурор заявил ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме из-за одного из документов в деле, который может быть секретным», — сказал он.

Иванов попал в СИЗО в конце апреля 2024 года. Его обвинили в нескольких преступлениях. По версии следствия, бывший чиновник получил взятку на сумму порядка миллиарда рублей. Также ему вменили растрату больше 200 миллионов рублей при продаже паромов для Керченской переправы.

В конце 2024 года по делу Иванова арестовали 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла. Среди них был даже редкий Packard 1942 года выпуска.