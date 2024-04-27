Врачу-педиатру Буяновой ужесточили меру пресечения | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 02:22 Врачу-педиатру Буяновой ужесточили меру пресечения РБК: врача-педиатра Буянову отправили в СИЗО по делу о фейках про армию РИА «Новости»

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Врача-педиатра Надежду Буянову арестовали по уголовному делу о фейках в отношении Вооруженных сил России. Об этом сообщило РБК со ссылкой на адвоката медика. Защита планирует обжаловать решение суда.

В феврале суд избрал для Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, после этого женщина уехала из Москвы. Из-за этого ей пересмотрели меру пресечения.

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«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано», — заявил адвокат Буяновой Оскар Черджиев.

По словам юриста, прошлая мера пресечения не запрещала его подзащитной уезжать из Москвы.

Уголовное дело против Надежды Буяновой возбудили из-за некорректного высказывания в адрес участника СВО. По версии следствия, врач на приеме насмехалась над семилетним мальчиком, отец которого погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом рассказала мать ребенка.

После возбуждения уголовного дела Буянову уволили из поликлиники. Она подала иск в Тушинский районный суд о восстановлении на работе и компенсации заработной платы за тот период, когда не работала.