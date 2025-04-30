Дело четверых исполнителей теракта в «Крокусе» передадут в суд в середине июня

Дело четверых обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске передадут в суд в середине июня. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В деле содержится очень много материалов, в том числе об обстоятельствах, связанных с атакой на „Крокус“. После завершения ознакомления с ними дело передадут в прокуратуру, а затем — в суд. Вероятно, там оно окажется в середине июня», — сказал собеседник агентства.

Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, за терактом стоят спецслужбы недружественного государства, их цель — посеять хаос в России. Директор ФСБ Александр Бортников добавил, что к происшествию причастна украинская военная разведка.

В конце марта Следственный комитет завершил следствие в отношении 19 фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые изучат материалы дела и предстанут перед судом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в конце марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди. Они открыли огонь по беззащитным зрителям и устроили пожар.

В годовщину трагедии у «Крокуса» создали мемориал, чтобы почтить память жертв террористической атаки.