Декана факультета одного из ростовских вузов задержали за взятки

Сотрудники ФСБ задержали с поличным декана факультета одного из вузов Ростова-на-Дону за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, подозреваемый хотел получить от студентов взятку в 180 тысяч рублей, пообещав взамен автоматически поставить им зачеты. Мужчину взяли под стражу.

Источник сообщил 360.ru, что задержанный занимает должность декана лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета.

Ранее в Санкт-Петербурге около 30 студентов медицинского университета доставили в Следственный комитет по подозрению во взятках за фиктивную сдачу зачетов и экзаменов. Кроме того, по этому же делу задержали двоих преподавателей.