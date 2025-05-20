Декана факультета одного из ростовских вузов задержали за взятки

Сотрудники ФСБ задержали с поличным декана факультета одного из вузов Ростова-на-Дону за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, подозреваемый хотел получить от студентов взятку в 180 тысяч рублей, пообещав взамен автоматически поставить им зачеты. Мужчину взяли под стражу.
Источник сообщил 360.ru, что задержанный занимает должность декана лечебно-профилактического факультета Ростовского государственного медицинского университета.
Ранее в Санкт-Петербурге около 30 студентов медицинского университета доставили в Следственный комитет по подозрению во взятках за фиктивную сдачу зачетов и экзаменов. Кроме того, по этому же делу задержали двоих преподавателей.
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