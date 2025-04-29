Около 30 студентов медвуза в Петербурге доставили в СК из-за взяток

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за того, что студенты медицинского вуза платили за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Следствием установлено, что не позднее июня 2023 года приезжий получил от студентов одного из высших учебных заведений на банковскую карту 71 тысячу рублей и передал ее сотрудникам учреждения за фиктивную сдачу экзаменов и зачетов», — отметили в СК.

Следователи провели ряд мероприятий, в результате которых были задержаны два преподавателя. Их обвиняют в получении взятки, также следователи вычислили студентов, которые передавали им деньги через посредника.

Около 30 студентов были доставлены в следственный отдел по Выборгскому району для проведения следственных мероприятий.

Ранее в Ставрополе 15 экс-сотрудникам Университета МВД дали сроки за взятки. В течение трех лет злоумышленники перед сессией и во время нее систематически получали взятки от студентов в обмен на гарантии сдачи экзаменов и допуска к аттестации.